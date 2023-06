Dalla Spagna, il “problema” dell’Atletico ha nome e cognome: Rocco Commisso

Commisso fa muro su Amrabat così come lo ha fatto nel 2021 per Vlahovic: non sembra che l'Atletico abbia fortuna nel trattare con il presidente italo-americano

Redazione VN

Il grosso problema che l'Atlético Madrid ha per chiudere l'operazione Amrabat ha un nome e un cognome: Rocco Commisso. Questo è quanto scrive Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, riferendosi al fatto che il presidente della Fiorentina non intende, almeno per il momento, ridurre la cifra economica che gli italiani vorrebbero ricevere per il trasferimento (30 milioni di euro). A questo punto, l'operazione è da considerarsi in stand by.