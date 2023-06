Tre squadre di Serie A vogliono Munteanu: chieste info alla Fiorentina

Empoli, Cagliari e Frosinone hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per l'attaccante classe 2002 Louis Munteanu. L'ex Vitorul è stato in questa stagione in prestito in Romania al Farul dove ha collezionato 10 gol e 6 assist in 29 presenze. Lo scrive Calciomercato.com Munteanu, che formalmente tornerà alla Fiorentina all'inizio della prossima stagione, è attualmente impegnato in Romania e Georgia per gli Europei Under 21, e domani sera sfiderà l'altro viola Toni Fruk che gioca con la Croazia.