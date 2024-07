Tessmann e McKennie: la Fiorentina di Commisso finalmente a stelle e strisce?

Un pezzo di USA a Firenze

È passato tanto tempo da quel famoso 6 giugno del 2019, quando l'italo-americano Rocco Commisso acquistò la Fiorentina. Da lì l'America è, in parte, entrata a Firenze e nei tifosi della Fiorentina. In molti si ricordano della visita a New York con Montella, dell'annuncio sui maxi schermi a Times Square e della presentazione in stile americano di Ribery al Franchi. Adesso però gli Stati Uniti possono entrare anche nel centrocampo della Fiorentina. Per la prima volta, nella giornata di ieri, è uscito il nome di Weston McKennie (QUI LA NOTIZIA). Il centrocampista classe 98' è in scadenza con la Juventus, e con l'arrivo di molti colleghi nel suo posto, il suo destino sembra essere lontano da Torino. Sempre nella giornata di ieri è tornato in voga il nome di Tanner Tessmann (TRATTATIVA CALDA), altro giocatore statunitense, classe 2001, sempre in scadenza il prossimo giugno