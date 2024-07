Torreira, Amrabat, Arthur: il regista è un ruolo maledetto? Allora no al regista

Con il mercato in stallo e con l'inizio di stagione sempre più vicino, una domanda che sorge spontanea è quella relativa al centrocampo viola . In queste poche settimane di lavoro, il nuovo tecnico della Fiorentina ha lavorato con 4 elementi (5, se vogliamo aggiungere Barak in questi 3 giorni): Infantino, Amatucci, Bianco e Mandragora . Il primo adattato, però visto il poco successo riscosso la scorsa stagione, è ipotizzabile anche un cambio di ruolo. Un regista puro come Amatucci, uno di quantità come Bianco e un'incontrista come Mandragora.

A Monza il regista non c'era

Analizzando il centrocampo brianzolo sotto la gestione Palladino, possiamo notare l'assenza di un vero e proprio regista all'interno dell'11 titolare. Pessina, Gagliardini e Bondo, questi sono i tre centrocampisti che hanno composto (a girare) la mediana a due del tecnico campano. Un trequartista adattato a mediano (come può fare con Barak), un'incontrista come Gagliardini, e un centrocampista di quantità come Bondo. Un gioco basato sulla dinamicità e la frequenza, con "la regia" lasciata ai giocatori di tecnica pura come Colpani. Il ruolo del regista, inteso come un vertice basso che inizia l'azione, sta sempre di più scomparendo. I vari, Pirlo, Xavi etc, sono diventate mosche bianche nel calcio moderno. Sopratutto in Italia, dove troviamo solo il Napoli con Lobotka e se vogliamo l'Inter con Calhanoglu. Per questo le squadre, viste le tante partite, tendono a comporre le loro rose con giocatori più dinamici e di frequenza. Sopratutto a centrocampo, con calciatori in grado di partecipare attivamente alle due fasi, magari rinunciando a un pò di regia, che viene spostata nella fase più offensiva del campo, come Gasperini con Koopmeiners.