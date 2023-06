Cecchi: “Le big si stanno indebolendo. La Fiorentina sfrutti il momento”

"Lo scorso anno la Fiorentina fu brava a portare già a Moena molti giocatori. Quest'anno credo che partirà da alcune certezze. Molte squadre comunque ora sono in difficoltà e stanno vendendo. Come la Juventus per la quale si prevede la cessione di Vlahovic, o l'Inter che perderà Dzeko e Brozovic. Per non parlare del Milan che ha perso Tonali e Diaz e del Napoli che cederà Kim e forse venderà Osimhen. Credo quindi che è una stagione dove la Fiorentina deve provare a crescere visto anche l'indebolimento delle grandi".