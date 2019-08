De Paul più Ribery? Difficile ma non impossibile. La Fiorentina sogna il doppio colpo

Le idee sono tante, i nomi che circolano anche di più. Il mercato funziona ormai così, poi però serve capire la strategia della Fiorentina. A suo tempo vi raccontammo, ad esempio, che l’acquisto di Pulgar chiudeva la strada al norvegese Berge e i fatti ci stanno dando ragione. Sul fronte esterno d’attacco, invece, le cose potrebbero essere diverse. Secondo quanto risulta a Violanews.com, infatti, De Paul non esclude a priori Ribery (e viceversa). Sia chiaro, entrambe le trattative sono complicate e lontane dalla fumata bianca, ma nei piani della Fiorentina c’è la voglia di provarci per entrambi. L’argentino dell’Udinese è un pallino di Pradè ma la sua duttilità – trequartista, esterno e persino mezzala – lascerebbe spazio, teoricamente, ad un’ulteriore giocatore di fantasia. Ribery è il sogno, però sul taccuino viola non mancano le opzioni alternative. Una porta dritta a Keita Balde, di cui noi vi parlammo per primi giusto un mese fa. L’ex Lazio lascerà il Monaco e gradirebbe tornare in Italia dopo la scorsa stagione all’Inter, la Fiorentina può essere la soluzione a patto che le richieste su cartellino e ingaggio calino ancora un po’. Senza dimenticare la pista Ounas, che può tornare di grande attualità (LEGGI QUI), e probabilmente qualche altro nome tenuto sotto traccia dal club viola.