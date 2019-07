Parola d’ordine, pazienza. Serve ai tifosi viola, ma anche ai dirigenti della Fiorentina che non a caso hanno indicato il 10 agosto come data in cui il mercato in entrata potrà decollare [CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI]. L’attacco è uno dei reparti in cui ci si attengono maggiori novità: arriverà un centravanti titolare e un giocatore che possa giocare sulla fascia opposta di Chiesa. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, tra i nomi sul taccuino viola c’è anche Keita Balde, rientrato al Monaco dopo l’esperienza in chiaroscuro all’Inter. (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI) Il senegalese (impegnato in questi giorni in Coppa d’Africa) piace moltissimo a Montella, che già spese il suo nome per il Milan un paio di stagioni fa. Al momento la Fiorentina non ha mosso passi ufficiali, anche perchè il club monegasco chiede oltre 30 milioni, cifra che ha frenato anche alcuni club di Liga e di Premier (Arsenal) che avevano preso informazioni. I viola restano comunque alla finestra pronti a farsi avanti se il Monaco ridimensionerà le sue pretese per Keita, accettando magari anche un prestito oneroso con riscatto tra un anno. INTANTO IL PRIMO ACQUISTO SI AVVICINA