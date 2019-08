“Stiamo lavorando”. Si va con i piedi di piombo in casa Fiorentina nel raccontare l’affare Erick Pulgar. Manca ancora qualcosa per la fumata bianca sul contratto, anche se le parti sono sempre più vicine: secondo quanto raccolto da Violanews.com l’ingaggio dovrebbe essere di poco inferiore a 1,5 milioni anni. Ben al di sotto di 2 milioni, cifra che era circolata nella giornata di ieri. Poi ci si siederà al tavolo con il Bologna, anche se formalmente non ce ne sarebbe bisogno vista la presenza della clausola rescissoria. La Fiorentina però non ha intenzione di esercitarla, per una questione di rispetto nei confronti del club rossoblù, con cui i rapporti sono ottimi. I dirigenti cercheranno insieme una formula che possa accontentare tutti, anche se la cifra complessiva non si discosterà dai 12 milioni indicati nel contratto.

E poi? A quanto ci risulta l’arrivo di Pulgar chiuderebbe le porte a Sander Berge. Le caratteristiche sono simili e con il cileno la Fiorentina metterebbe a disposizione di Montella il secondo “play” (dopo Badelj) con cui poter variare anche sul 4-2-3-1. Non è affatto escluso invece che possa arrivare un’altra mezzala, ma senza fretta. Dipenderà dalle occasioni del mercato e dalla sistemazione degli esuberi (Cristoforo, Dabo). L’obiettivo primario diventerà però l’attacco e in particolare la ricerca di un esterno offensivo. E SIMEONE È IN PARTENZA