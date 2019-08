Riprende quota lo scambio tra Matteo Politano e Cristiano Biraghi. Secondo quanto scrive Sport Mediaset, infatti, Inter e Fiorentina hanno riaperto il discorso sulla base di un doppio prestito con diritto di riscatto. Non solo perchè in viola potrebbe finire (sempre in prestito) anche Federico Dimarco, terzino sinistro classe ’97 reduce da una stagione al Parma. La prossima settimana sarà decisiva: martedì sarebbe infatti previsto un faccia a faccia tra le dirigenze del Biscione e dei gigliati per definire la trattativa. POLITANO E… LA FIORENTINA VUOLE DUE GIOCATORI DI FANTASIA