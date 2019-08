Può in pochi anni un direttore sportivo cambiare radicalmente il modo di fare mercato? Una suggestione e niente di più, parliamoci chiaro, ma che la Fiorentina targata Commisso stia nascendo con un certo tipo di connotati è evidente. Il primo è stato Boateng dal Sassuolo, seguito a ruota da Lirola sempre dai neroverdi, poi è arrivato il turno di Badelj (via Lazio) e infine quello di Pulgar (preso dal Bologna). Se si escludono dal computo dei ‘nuovi’ Zurkowski e Terzic, arrivati a Firenze lo scorso giugno ma a tutti gli effetti eredità della precedente gestione sportiva, il trend non lascia spazio a interpretazioni: per saldare le basi della rosa, almeno fino a questo momento, Pradè e Montella hanno pescato soltanto dalla Serie A.

Un netto dietrofront rispetto alla prima estate che li vide a fianco a Firenze. Nel 2012, a partire dalla fine di luglio in particolare, la maggior parte dei calciatori che sbarcarono a Firenze arrivò da fuori: a partire dalla difesa (Roncaglia, Gonzalo e Savic), passando per il centrocampo (Borja Valero e Aquilani) fino all’attacco (Toni), Pradè e l’allora direttore tecnico Eduardo Macía puntarono con convinzione anche sull’estero. E lo stesso modus operandi contrassegnò le sessioni successive. Senz’altro la presenza dello spagnolo, che prima di Firenze aveva già avuto incarichi a Valencia e Liverpool, fu una spinta significativa in questa direzione; allo stesso modo, l’attuale assenza di una figura simile (come è stato ad esempio Freitas con Corvino) può avere inciso in quella che sin qui è stata una vera e propria caccia al Made in Italy.

Se quella di Pradè è oggi una strategia o una semplice casualità lo diranno le ultime due settimane di mercato, ma intanto i nomi più caldi sembrano allinearsi a quanto visto sin qui. È il caso ad esempio di De Paul, Suso e Bonifazi. Certo non mancano profili seguiti fuori dai confini: Demme, Pedro del Fluminense, lo svincolato Ribery, Keita. Però la sensazione è che la prima categoria vada per la maggiore. Ad inizio luglio, durante la sua conferenza di presentazione, Pradè rispose nome per nome alle domande sui giocatori riguardo i quali erano uscite indiscrezioni, e tutti, da Pavoletti a Inglese a Cutrone fino a Biglia, Borja Valero e Bennacer, avevano un minimo comune denominatore: un passato – e un presente – in Serie A. Di tempo per invertirla ce n’è, ma intanto la rotta sembra più che mai chiara.