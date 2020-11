Dalle “tante occasioni” ai “nazionali”… Quelle parole di Iachini che scatenano la rabbia dei tifosi

Almeno il buonsenso. Se c’è una cosa che in questo periodo sta infastidendo i tifosi viola più delle deprimenti prestazioni della Fiorentina, sono le dichiarazioni di Beppe Iachini. Perchè difendere il proprio lavoro è legittimo, ma travisare completamente la realtà peggiora le cose (LEGGI I COMMENTI DEI TIFOSI). Tralasciamo per gentilezza la frase su Chiesa e la fascia di capitano di qualche settimana fa e veniamo all’oggi. Sostenere che Callejon “predilige giocare seconda punta” suonava già male alla vigilia, dire poi che lui e Ribery avrebbero dovuto “stancare la difesa della Roma con la loro velocità” (quando lo spunto in velocità è la prima cosa che si perde a 33 e 37 anni) è addirittura grottesco. Così come ripetere ogni volta che la Fiorentina fa ottime prestazioni (persino in Coppa Italia), che crea “tante occasioni da gol” oppure che il modulo non è il 3-5-2, quando i grafici delle rilevazioni parlano chiaro. Ma l’apice dell’assurdo si raggiunge quando Iachini cita i tanti giocatori che sono stati impegnati con le nazionali, come se fosse una problematica che riguarda solo la Fiorentina e non tutte le formazioni di Serie A (molte delle quali, in questa stagione, hanno avuto criticità ben peggiori legate al Covid). Non sarebbe meglio per una volta ammettere che la prestazione è stata negativa e che c’è un periodo di appannamento (se così vogliamo chiamarlo)?

