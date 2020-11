Iachini: “Cambiare tanto dietro non ci ha portato benefici. Callejon e Ribery? Per stancare la difesa”

Nel post partita di Roma-Fiorentina, il tecnico viola Beppe Iachini ha commentato a Sky Sport la meritata sconfitta viola: “Due mesi fa eravamo la miglior difesa del campionato, adesso dovendo cambiare tanto dietro non ci porta benefici. Stiamo trovando la miglior condizione, dobbiamo lavorare. L’attacco leggero? Abbiamo creato fastidi nei primi 15 minuti con Josè, peccato per le imbucate che non sono andate a buon fine. Oggi l’obiettivo era di far stancare la difesa avversaria con ragazzi esperti e qualitativi come Callejon e Ribery, per poi inserire gli attaccanti a partita in corso e forzare per provare a vincere. Aver preso gol ci ha cambiato i piani”.

