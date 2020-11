PAGELLE VN – Si salvano in pochissimi. Quarta, la prima è un disastro, e Iachini fallisce ancora

DRAGOWSKI 6,5: Deve uscire con coraggio sullo scatto di Pedro, quasi da libero, per scaraventare via un pallone pericoloso. Poco da fare sul tiro di Spinazzola che lo prende in controtempo, mentre ancora un grande intervento su Dzeko al 22esimo. Assolutamente strepitoso, salva la Fiorentina prima su Karsdorp e poi con un volo sensazionale sulla ribattuta di Mkhitaryan. Ancora una volta, il migliore della Fiorentina gioca tra i pali…

QUARTA 4: Il voto purtroppo è un impietoso gioco di parole. Difficile immaginare cosa gli sia passato per la testa in occasione del gol di Spinazzola. Non è un soldo di cacio, eppure in confronto a Milenkovic e Dzeko lo sembra: inutile andare a raddoppiare sulla palla alta, lasciando per altro campo libero all’esterno di Fonseca dopo il liscio generale. Viene poi scaraventato via dal bosniaco su un corner e graziato dai riflessi di Dragowski. Molto indietro in occasione del gol facile facile di Pedro. Condisce il tutto con una forbice senza senso su Dzeko che gli costa l’espulsione diretta. Va bene la garra, ma qui ce n’è troppa. C’è del lavoro da fare.

CLICCA PER LEGGERE LE ALTRE PAGELLE