Carillo (vice Iachini): “Ottima prestazione. Sofferenza dopo il 2-0? Problema mentale”

Giuseppe Carillo, secondo di Giuseppe Iachini, ha parlato dopo la vittoria contro il Padova in Coppa Italia per 2-1

E’ una vittoria importante perché ci permette di passare il turno. E’ stata un’ottima prestazione. Subire gol fa arrabbiare. Pezzella? E’ difficile quando mancano giocatori importanti come lui, ma in panchina abbiamo calciatori in grado di fare la loro parte.

Il debutto dei nuovi? Sapevamo che nella ripresa saremmo calati, ma le indicazioni sono buone, dobbiamo lavorare.

I gol di Venuti e Callejon? Quando un giocatore segna si è sempre contenti perché fa bene al morale del singolo e della squadra.

La sofferenza dopo il 2-0? E’ un problema mentale, le partite non finiscono mai. Non c’è stata una preparazione normale perché il campionato scorso è finito da poco tempo.

La partita contro la Roma? Dobbiamo vedere cosa migliorare. Preparare un big match è facile, vogliamo fare una bella gara.