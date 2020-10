PAGELLE VN – Callejon suona la prima, Quarta “alla Toloi”. Ma serve San Pietro…

TERRACCIANO 7: Agguanta con sicurezza il primo pallone della sua partita al 17esimo minuto di gioco, in uscita. Un altro pallone docile tra le sue braccia e il primo tempo va in archivio. Chissà se, per ingannare la noia, avrà provato anche lui a vedere la partita su Rai Play… Il gol in rovesciata del fiorentino Santini lo lascia di stucco, il palo colpito d Nicastro ancora di più: incolpevole. Chiude con un autentico miracolo sullo stesso bomber patavino, salvando il risultato. Quanti brividi…

BARRECA 5,5: Cerca subito Callejon con una palla alta, non l’ideale per servire il numero 77. Poi, al 25′, si rende conto che quello da cercare in area ha il numero 63, e fa partire un cross basso invitante, lungo non di molto. Riesce ad arrivare sul fondo con una certa frequenza, peccato perché Cutrone poteva essere servito meglio verso la fine della prima metà di gara. Un tacco assolutamente evitabile che innesca una ripartenza avversaria gli costa la sufficienza, quindi Terracciano deve mettere i guanti su un avversario che gli sfugge. Ci vorrà ben altro per soffiare il posto al Biraghi di questo inizio stagione. (Dal 78′ BIRAGHI 6: Entra ed è più pericoloso in tre minuti rispetto a Barreca in tutta la partita. Più merito della sua ottima condizione che demerito del laterale ex Monaco, comunque)