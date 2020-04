Dalle lunghe leve… alle levette analogiche. Chiesa, Lirola, Sottil: una voglia matta di pallone

Chiusi in casa, niente partite, solo qualche sparuto evento in paesi come Nicaragua, Tagikistan e Bielorussia. Va da sé che siamo un po’ tutti in astinenza da calcio giocato, tifosi come giocatori, allenatori come stampa. Viene in soccorso, almeno in maniera parziale, quello che fino a poco tempo fa era percepito come un passatempo, ma che adesso è oggetto di competizione a tutti i livelli: il gaming. Di calcio e non solo, come dimostra la passione per gli sparatutto dimostrata, tra i viola, da Venuti e Castrovilli, ma soffermiamoci sul calcio.

Da qualche settimana la Fiorentina ha dato vita al proprio comparto eSports, con tanto di allenatore e giocatori sia su FIFA sia su PES. Gli showmatch, gare amichevoli tra squadre professionistiche, si affastellano ad un ritmo sostenuto e tengono compagnia agli appassionati, sfruttando la tecnologia e il collegamento Internet per non fermarsi di fronte al virus. E il pubblico cresce: la piattaforma che permette di seguire le gesta della Fiorentina eSports, Twitch, è un calderone che ribolle di eventi in diretta aperti a tutti, con possibilità di commentare e ricevere le risposte direttamente dai protagonisti (un po’ come nelle dirette Instagram, che come sapete stiamo sfruttando per portarvi ospiti legati al mondo viola). E proprio questa peculiarità ha dato modo alla Fiorentina di organizzare alcune partite speciali: Giovhy, il videogiocatore professionista gigliato, ha sfidato nell’ordine Federico Chiesa, Pol Lirola e Riccardo Sottil, tutti e tre più che discreti alle prese col joystick. La differenza si è vista – la si vedrebbe anche a parti invertite su un rettangolo verde – ma non più di tanta. I calciatori si sono dimostrati all’altezza dell’impegno virtuale uscendo sconfitti con onore e nel frattempo regalando curiosità e aneddoti su di sé e sullo spogliatoio.

Per rileggere le parole di Chiesa, Lirola e Sottil durante i loro match, clicca sui nomi dei giocatori.

Non solo: Pol Lirola ha addirittura un canale Twitch personale sul quale trasmette sfide contro altri giocatori e contenuti legati a FIFA 2020. Lo spagnolo, proprio ieri, ha vinto un quadrangolare contro altri tre calciatori (Pisacane, Petagna e Jankto), dimostrando doti davvero eccezionali ai comandi della sua squadra virtuale (LEGGI). E chissà che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, non si profili un futuro alla consolle per lui…