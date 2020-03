Lirola gioca ai videogames e racconta: “Castrovilli amico vero, Insigne e Perisic gli avversari più forti”

Dopo aver giocato un triangolare contro Lecce e Genoa, battendo i salentini e uscendo sconfitto contro il Grifone, Giovhy69 ha ospitato Pol Lirola sul canale Twitch della Fiorentina. I due si sono sfidati a FIFA 20 e le partite giocate sono terminate 3-0 e 2-1 per il pro player viola. Il terzino viola ha risposto qua e là a qualche domanda degli utenti che assistevano ai match:

Chi sono i più simpatici nello spogliatoio? Sicuramente Ceccherini e Ribery, che ovviamente è anche il giocatore della nostra rosa più forte. Ma il primo dei compagni viola con cui ho legato è sicuramente Gaetano Castrovilli. Il mio gol più bello segnato fin qui in carriera è stato quello che realizzato con la maglia del Sassuolo contro il Bilbao, all’esordio in Europa League. Il mio giocatore spagnolo preferito? Iniesta. L’avversario più difficile da marcare? Perisic, ma anche Insigne non è male…