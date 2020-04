eSerie A TIMvision Players Challenge, Lirola straccia tutti e porta in trionfo la Fiorentina

È Pol Lirola ad aggiudicarsi la eSerie A TIMVISION Players Challenge. Il difensore della Fiorentina ha vinto il torneo online giocato su FIFA 2020 con formazioni create nella modalità Ultimate Team. Nella prima sfida il difensore viola ha battuto per 4-0 Fabio Pisacane del Cagliari. Nel secondo incontro pareggio per 3-3 con Jakub Jankto della Sampdoria: per tre volte lo spagnolo è riuscito a portarsi in vantaggio, salvo poi essere sempre ripreso dall’avversario. Nel terzo incontro, infine, successo per 3-1 contro Andrea Petagna dela Spal. In semifinale nuovo confronto con il centravanti estense e altra vittoria, stavolta per 2-1. Finale con Jankto: il viola vince all’andata per 4-2 e al ritorno per 5-4, in totale 9-6 per Lirola che, grazie alle prodezze di Neymar, Ronaldo, Saint-Maximin e Mbappè, vince il torneo online.

