Dal VP: in campo verso Atene, Fiorentina si prepara alla serata più importante

Dalle frequenze del "Pentasport" di Radio Bruno si fa il punto sulla situazione allenamenti in casa viola. La Fiorentina è tornata oggi in campo, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Italiano, all'indomani della vittoria esterna a Cagliari. La squadra gigliata si è ritrovata al Viola Park per svolgere la seduta di allenamento, a quattro giorni dalla finale di Atene. Tutti a disposizione nella rosa del tecnico, ad eccezione del solo lungodegente Sottil. Anche Martinez Quarta si è allenato regolarmente ed è favorito per partire titolare nell'undici per la finale. La serata più attesa della stagione: per i giocatori, la società e i tifosi viola. Verso Atene, dove mercoledì 29 si disputa la finale di Conference League, Olympiacos-Fiorentina.