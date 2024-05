Finale Conference League, il programma viola. Il rientro della squadra…

Lunedì la partenza per Atene, martedì il programma di rifinitura. La decisione per il rientro a Firenze

La Fiorentina ha ripreso ad allenarsi quest'oggi, dopo il giorno libero concesso ieri da Italiano. Inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento alla finale di Conference League contro l'Olympiacos. Il programma dei viola prevede la partenza lunedì pomeriggio alla volta di Atene, così da vivere in loco tutta la giornata di vigilia (a differenza dell'anno scorso quando i viola si allenarono al Viola Park). Martedì dunque si svolgerà la rifinitura e poi la conferenza stampa di Vincenzo Italiano e di due giocatori (Biraghi e Bonaventura?). Al seguito della Fiorentina - come riporta Radio Bruno - ci sarà anche il presidente Rocco Commisso, che come promesso non mancherà ad Atene. Mercoledì la partita allo stadio Agia Sophia con fischio d'inizio alle 21, mentre il rientro a Firenze non avverrà nella notte ma soltanto il giovedì mattina. La speranza è che sull'aereo possa esserci anche la coppa, per un primo bagno di folla con i tifosi.