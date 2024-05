Fiorentina, tutte le info per i tifosi in Grecia direttamente dalla Uefa

Il programma del giorno della finale

Il Fan festival sarà allestito in Piazza Kotzia: Martedì 28 maggio sarà aperto ai tifosi dalle ore 10 alle ore 22. Il giorno della finale invece, i tifosi avranno accesso al Fan festival dalle ore 10 alle ore 19. L'apertura dei cancelli dello stadio è prevista per le ore 19. Il tutto continuerà alle 21:45 quando avrà inizio la cerimonia di apertura. Alle 22:00 avrà inizio la gara. All'interno dello stadio non sarà consentito l'accesso a maglie di altri club o dai colori di squadre che non siano le due finaliste.