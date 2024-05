Atene: vietate magliette, sigarette e borsoni. Il piano UEFA per la finale

Aerei, traghetti, scali. Il popolo viola si sta riversando in massa verso Atene. Oggi, si attende lo sbarco della maggior parte dei 9mila attesi allo stadio Agia Sophia, dove, domani sera verrà disputata la finale di Conference League. L'aeroporto Eleftherios Venizelos e le strade di Atene si stanno già tingendo di viola, ma tra tensioni e paure preannunciate, quale è il piano per il mantenimento della sicurezza? L'allerta in città è massima. Domani saranno impegnati 10mila uomini per le strade di Atene, per evitare scontri e risse fuori dal campo. Da domani mattina, il tifo viola sarà indirizzato verso la parte nord della città, nella già predisposta fan-zone, mentre quelli dell’Olympiacos partiranno da sud, zona Pireo, laddove sorge il loro stadio. Tutto ciò, al fine di evitare che le due tifoserie entrino in contatto nel loro viaggio di avvicinamento allo stadio.