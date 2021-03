Dal CS: Kokorin ancora assente, Drago in gruppo domani?

Seconda giornata di allenamenti per Beppe Iachini e il suo staff, tornati a guidare le sedute dei viola ai “campini”. Come apprendiamo da Radio Bruno il tecnico ascolano, oltre ai cinque nazionali, non ha ancora disposizione tre calciatori. Il lungo degente Igor lavora ancora a parte. Il brasiliano vuol tornare quanto prima in squadra, ma ne avrà ancora per qualche settimana. Dragowski invece sta meglio, dopo la distorsione alla caviglia rimediata col Milan, e potrebbe riaggregarsi al gruppo già nella giornata di domani. Infine Kokorin: il russo non si è visto nemmeno oggi al “Centro Sportivo Davide Astori”. La giornata buona per il rientro da Roma dovrebbe essere domani, quando si confronterà con Iachini per capire a che punto del recupero si trova.