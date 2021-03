Daniele Carnasciali, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto nel corso del Pentasport:

Sul goal di Calhanoglu c’è stata della disattenzione generale, forse per la rimessa laterale contesa. Iachini confermato, a fine stagione? Non scherziamo, per quanto voglia bene a Beppe. Non sono così sorpreso delle dimissioni di Prandelli. Non me lo aspettavo adesso, ma un minuto dopo che fosse riuscito a salvare la Fiorentina. Ha affrettato un po’ i tempi, ma d’altronde non si può far altro che rispettare questa decisione. Il silenzio dei calciatori non è bello, mi ha sorpreso. Lo spogliatoio va vissuto, da fuori si fa male a comprendere. Il materiale è questo, la colpa non può essere data all’allenatore. Da Prandelli a Iachini o viceversa può cambiare ben poco.