Prosegue la marcia di avvicinamento della Fiorentina verso lo scontro salvezza di Benevento, vietato sbagliare. Tramite i canali social è possibile osservare alcune immagini della seduta odierna, la didascalia “Work hard” (lavorare duramente) indica la via per rialzarsi. Il club Viola giocherà per non complicare ulteriormente una classifica già ampiamente deficitaria: