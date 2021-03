Igor: “Ringrazio Prandelli, mi ha insegnato molto. Spero di rientrare dopo la sosta”

Il difensore viola Igor ha parlato al portale brasiliano Lance: “Prandelli? Lo rispetto come persona e come allenatore e rispetto la sua decisione. Sono grato per ciò che mi ha insegnato e per le opportunità che mi ha concesso. Gli auguro tutto il meglio dal punto di vista personale e professionale. È un allenatore che mi ha aiutato molto e lo ricorderò per sempre”. Poi ha aggiunto sul suo recupero: “Mi sto riprendendo dall’infortunio e la sosta per le nazionali è positiva per me, mi consente di recuperare senza perdere altre partite. Sto lavorando sodo per tornare il prima possibile, farò di tutto per rientrare dopo la sosta”.

