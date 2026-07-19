La Fiorentina continua con le conferenze stampa di presentazione. Stavolta toccherà Viery rispondere alle domande dei giornalisti. La conferenza si terrà al Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park lunedì 20 luglio alle ore 12:00.
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Presentazione Viery: lunedì 20 la conferenza stampa. Ecco l’orario
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Presentazione Viery: lunedì 20 la conferenza stampa. Ecco l’orario
Lunedì 20 luglio la Fiorentina presenterà Viery come nuovo giocatore della Fiorentina
Il giocatore ha concluso la prima settimana di ritiro in maglia viola assieme ai propri compagni. Nell'allenamento congiunto con la Fiorentina Primavera di stasera potremo già vederlo all'opera.
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