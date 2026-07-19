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Presentazione Viery: lunedì 20 la conferenza stampa. Ecco l’orario

Presentazione Viery: lunedì 20 la conferenza stampa. Ecco l’orario - immagine 1
Lunedì 20 luglio la Fiorentina presenterà Viery come nuovo giocatore della Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina continua con le conferenze stampa di presentazione. Stavolta toccherà Viery rispondere alle domande dei giornalisti. La conferenza si terrà al Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park lunedì 20 luglio alle ore 12:00.

Il giocatore ha concluso la prima settimana di ritiro in maglia viola assieme ai propri compagni. Nell'allenamento congiunto con la Fiorentina Primavera di stasera potremo già vederlo all'opera.

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