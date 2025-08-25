Dopo il suo arrivo a Firenze e le parole di presentazione, è arrivata anche l'ufficialità di Roberto Piccoli alla Fiorentina. Nel comunicato ufficiale viola, viene anche indicato quando l'ex Cagliari verrà presentato.
Presentazione ufficiale di Piccoli: ecco la data della conferenza stampa
Ecco quando verrà presentato il neo acquisto della Fiorentina Roberto Piccoli
"Piccoli verrà presentato alla stampa domani, martedì 26 agosto, alle ore 14:00 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park"
