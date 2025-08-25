Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Presentazione ufficiale di Piccoli: ecco la data della conferenza stampa

news viola

Presentazione ufficiale di Piccoli: ecco la data della conferenza stampa

Presentazione ufficiale di Piccoli: ecco la data della conferenza stampa - immagine 1
Ecco quando verrà presentato il neo acquisto della Fiorentina Roberto Piccoli
Redazione VN

Dopo il suo arrivo a Firenze e le parole di presentazione, è arrivata anche l'ufficialità di Roberto Piccoli alla Fiorentina. Nel comunicato ufficiale viola, viene anche indicato quando l'ex Cagliari verrà presentato.

"Piccoli verrà presentato alla stampa domani, martedì 26 agosto, alle ore 14:00 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park"

 

Leggi anche
Pioli (c.s): “Ho scelto Ndour e non Dzeko per un motivo. Kean ha chiesto scusa”
Ancora Ranieri: “Abbiamo sempre fatto fatica a qualificarci, ma siamo pronti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA