Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia di Polissya-Fiorentina. Ecco come ha risposto alla domanda sulla condizione fisica dei gigliati e sulla qualificazione alla fase campionato di Conference League.
Ancora Ranieri: “Abbiamo sempre fatto fatica a qualificarci, ma siamo pronti”
Le parole del capitano viola sulla condizione dei gigliati alla vigilia del match col Polissya.
"Abbiamo fatto tre anni la Conference, ed abbiamo fatto sempre fatica a qualificarci. Siamo carichi ora però, anche se è tutta nuova la squadra, e ci siamo allenati alla grande questi 40 giorni".
