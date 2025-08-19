Il primo appuntamento della Fiorentina di Stefano Pioli sarà in Slovacchia, contro gli ucraini del Polissya. Il preliminare di Conference League è ormai un appuntamento canonico per la viola. Il trionfo europeo è un obiettivo dichiarato per Pioli ed il suo gruppo, ed il percorso inizierà in Slovacchia. Il Polissya ha scelto proprio questo paese per le proprie gare interne, date le note vicende belliche tra Ucraina e Russia (abbiamo analizzato proprio questo tema qui). Non sarà una sfida semplice, data la diversa condizione fisica delle due squadre. Ecco dove sarà possibile vedere la sfida.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Polissya-Fiorentina, ore 20: dove vederla in tv ed in streaming
news viola
Polissya-Fiorentina, ore 20: dove vederla in tv ed in streaming
La Fiorentina affronta il Polissya nel play-off di Conference. Ecco dove sarà possibile vedere e seguire la partita
Dove vederla in streaming e radio
|21/08 ore 20
|Tatran Stadion di Presov
|TV
|Tv8 (canale 8 DTT), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e NOW
|Radio
|Radio Bruno
In diretta su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire Polissya-Fiorentina in streaming o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi la gara della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale della partita di Violanews.
© RIPRODUZIONE RISERVATA