Pioli (c.s): “Ho scelto Ndour e non Dzeko per un motivo. Kean ha chiesto scusa”

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha commentato la vittoria della sua Fiorentina contro il Polissya. Ecco le sue parole dalla pancia dello stadio in Slovacchia:
Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa
Una bella prova della squadra, anche perché non è semplice giocare in questo periodo. C'è sempre un po' di preoccupazione per la prima gara ufficiale. Loro sono una buona squadra, siamo stati bravi a chiudere gli spazi e a trovare delle soluzione in più. Sono contento dello spirito e del risultato. Abbiamo vinto meritatamente. Ndour? Ho deciso di farlo giocare mentre studiavamo gli avversari, con Edin avremmo dovuto sacrificare Gudmundsson. E poi Dzeko ha avuto qualche problemino alla schiena. Rosso a Moise? Ha sbagliato, ma andava punito anche l'altro giocatore. Mi ricordo un caso simile in Premier League con Cucurella del Chelsea. Dodò? E' forte e sta facendo bene in tutte le fase. A parte Mandragora, tutti hanno lavorato con continuità. Abbiamo una buona condizione. De Gea? Un campione, altissimo livello. Ma ho avuto la fortuna di allenare altri grandi campioni. Quando ho firmato ho chiamato tutti i giocatori e ho subito capito di avere a che fare con grandi persone. Sappiamo che gli obiettivi sono molti complicati, ma abbiamo sensazioni positive. Vogliamo gioire con i tifosi, che ringrazio. Gudmundsson? Non sta facendo nulla di diverso rispetto agli altri. Ha qualità, non è importante dove gioca. Poi deve sfruttare alcune situazioni, quando può dare profondità. E sul gol l'ha fatto.
