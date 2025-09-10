Pradè su Piccoli: “25 milioni sono pochi. Abbiamo un grande attacco”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato dell'acquisto di Roberto Piccoli in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Per Piccoli il Cagliari ci ha chiesto 30 milioni. Alla fine con il tempo, dopo una lunghissima trattativa, ce l'abbiamo fatta. Per me 25 milioni per un attaccante come lui sono anche pochi. Roberto ci completa un attacco forte, insieme a Dzeko e Kean. Adesso starà a Pioli decidere come metterli in campo
