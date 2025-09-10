Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa del calciomercato della Fiorentina, e in particolare delle cessioni. Ecco le sue parole:
Abbiamo rifiutato per Gosens un'offerta irrinunciabile. Però volevamo tenerlo per ripartire da un gruppo di uomini di cui lui fa parte. Per Comuzzo abbiamo avuto un'offerta enorme, 35 milioni sono irrinunciabili, ce l'ha chiesto Simone Inzaghi. La sua scelta è da rispettare, non era pronto per prendere quel tipo di percorso. La sua mancata cessione ha bloccato l'arrivo di Lindelof. Adesso deve fare un step successivo e siamo felici che lui sia rimasto qui con noi. Comuzzo è una medaglia per noi a livello giovanile, così come Kayode sempre titolare in Premier League. Senza scordarci di Fortini, Kouadio, Kospo...Ndour che ieri ha fatto una partita incredibile. Abbiamo rifiutato tante offerte, anche per Pablo Marì e De Gea
