Le parole di Fabio Grosso, alla vigilia del Benevento, su Mastantuono
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L'allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento, ha parlato di Franco Mastantuono, rinforzo per la fascia destra arrivato a Firenze da pochi giorni dal Real Madrid. Il tecnico viola, nel parlarne, ha dato un indizio ben preciso sulla possibilitò dell'argentino di scendere in campo domani. Le sue parole:
Abbiamo anche l'allenamento di oggi pomeriggio, cercheremo di capire quale sarà il minutaggio per questi giocatori nuovi. Lui ha potenzialità enormi, ma vanno lavorate a modo per cercare di fargliele sfruttare in campo. Domani mi piacerebbe dare continuità a chi c'è da più tempo e soprattutto ha più allenamenti sulle gambe.
Dunque, difficile che il talento 2007 possa scendere in campo dal 1', come detto da Grosso, ma sicuramente troverà il suo esordio in maglia viola a gara in corso.
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