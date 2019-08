Commisso acclamato sotto la Fiesole: è Rocco il nuovo idolo di Firenze

“Rocco, Rocco, olé olé olé, Rocco, Rocco“. Prepartita caldissimo al Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli. Prima i giocatori viola che entrano in campo per il riscaldamento in modo scenografico, tra fumi e giochi di luce, poi l’ingresso di Rocco Commisso, che, partito da sotto la Curva Fiesole, ha fatto il giro di campo, mentre tutto lo stadio inneggiava il suo nome. Uno spettacolo nello spettacolo.