Commisso/1: “In estate promisi ad un bambino di non vendere Chiesa. Franchi? Volevamo chiuderlo, era impresentabile”

Il presidente viola, Rocco Commisso, ha parlato in esclusiva a ViolaNation, ecco le sue parole

Ricordi più belli da quanto è arrivato a Firenze? Ho più di un momento preferito da quando sono arrivato a Firenze, dal benvenuto all’interno del Franchi, alla prima partita, quando abbiamo perso senza lamentarci degli errori arbitrali, poi abbiamo perso a Genova e quindi abbiamo dominato la Juventus in casa. Un altro grande momento – io non ero in Italia – è stato la vittoria di Milano, con la standing ovation per Ribery. Ricordo molto bene la prima vittoria in casa davanti a me, con la SPAL, e quella con l’Atalanta in Coppa Italia. Ricordo anche la promessa fatta ad un bambino all’ospedale, gli ho detto che Chiesa non sarebbe andato via, e ho mantenuto la promessa. Un momento negativo è stato l’esonero di Montella, del quale non sono stato felice, ma serviva una svolta nonostante io non sono uno a cui piace molto cambiare, come Zamparini.. Poi siamo stati colpiti dal virus in un momento in cui stavamo facendo bene, soprattutto a livello gestionale, con il mercato condotto sia per il presente sia per il futuro, con i lavori per il Centro Sportivo che procederanno e finiranno entro la fine del 2021, consegnandoci una casa meravigliosa.

Nuovo stadio? Vorremmo costruire lo stadio a Firenze, ma possiamo fare come le società di football americano, che costruiscono gli stadi all’esterno, nelle aree metropolitane. Voglio investire, e lo voglio fare velocemente e con tutto sotto controllo. Ad agosto abbiamo avuto la Coppa Italia al Franchi, con Barone ci dicevamo che dovevamo chiuderlo, non si poteva giocare in un campo del genere, bisognava renderlo presentabile per giocare in casa, ma erano tutti in vacanza… Stiamo cercando di parlare con la Sovrintendenza per cercare di allentare la presa su alcune regole: lo stadio non si deve guardare, si deve vivere: il Franchi ha del potenziale, ma devono lasciarmelo sfruttare come dico io. Ci vuole cooperazione sette giorni su sette, non una volta ogni due settimane.

La squadra femminile? È uno dei miei obiettivi principali. Il Centro Sportivo è da intendere anche per loro, e per i nostri giovani, si alleneranno tutti insieme. Voglio assicurarmi che le ragazze abbiano tutte le opportunità di eccellere, in Italia e in Europa, ma servirà tempo, perché non abbiamo ancora ventimila persone allo stadio. Siamo andati a giocare contro l’Arsenal l’anno scorso, io voglio raggiungerle e superarle.

