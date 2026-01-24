Christian Kouamè titolare con la Primavera, ma Vanoli è a corto di attaccanti

Christian Kouamè è ormai fuori dal progetto della Fiorentina, lo testimonia la sua titolarità nella sfida della Primavera contro il Genoa al Viola Park. Il giocatore è in uscita con due club di Serie A che puntano su di lui: Genoa e Pisa. C'è però il problema dell'ingaggio che attualmente è un ostacolo al suo trasferimento.
La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi affronterà il Cagliari in una sfida salvezza delicata. A causa dell'assenza di Moise Kean alle prese con un problema alla caviglia, il tecnico viola è a corto di attaccanti. Davanti toccherà a Roberto Piccoli, ma in panchina a disposizione c'è solo Braschi dalla Primavera. Detto che Kouamè rimane in uscita, forse poteva fare comodo a Vanoli nella gara delle 18:00.
