VN – Ecco come sta Kean. Fabbian pronto all’esordio, ma con un ruolo diverso

Paolo Vanoli sta preparando la gara di domani contro il Cagliari. La Fiorentina, purtroppo, deve fare i conti con diverse assenze, a partire da quella di Fabiano Parisi. L’ex Empoli resterà sicuramente fuori fino alla sfida contro il Napoli e, sulla fascia destra, al momento non c’è un giocatore in grado di ricoprire il ruolo con la stessa efficacia mostrata dal terzino viola nelle ultime partite.

Il ballottaggio tra Harrison e Solomon è ancora aperto, con l’ex Leeds leggermente favorito sull’ex Tottenham. Nel frattempo, Vanoli ha subito cercato soluzioni alternative sfruttando un nuovo acquisto per sopperire all’assenza di Parisi: Giovanni Fabbian, arrivato in questi giorni dal Bologna, potrebbe essere adattato nel ruolo di esterno destro nel 4-1-4-1.