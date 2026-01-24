Viola News
Fiorentina-Cagliari dalla doppia importanza: l’iniziativa delle squadre viola

Quella di oggi sarà per la Fiorentina una partita importante su due fronti
Quella contro il Cagliari sarà una sfida dalla duplice valenza. In primo luogo sarà la prima partita in casa senza Rocco Commisso che verrà ricordato prima, durante e dopo il match: prima del fischio di inizio sfileranno infatti tutte le squadre del settore giovanile maschile e femminile, dai pulcini fino ai più grandi.

L'importanza della gara poi è volta alla classifica. Grazie a quattro risultati utili consecutivi la Fiorentina è riuscita a risalire dalla zona retrocessione, ma è vietato adagiarsi sugli allori. Una vittoria con il Cagliari allungherebbe la striscia positiva, l’imbattibilità in campionato nel 2026 e porterebbe i viola al di fuori della zona calda. Lo riporta La Repubblica.

