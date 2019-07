Che sia il Veret-out day? Intanto Chiesa e Commisso volano su Chicago

La valigia è pronta da settimane, forse anche da mesi. Ma il treno, l’aereo o l’auto giusta per la partenza Jordan Veretout ancora non l’ha beccata. Questione di poco, forse di ore e minuti. Mentre la Fiorentina lavora a Chicago, gli esuberi e la Primavera a Moena, Daniele Pradè si trova a Milano per chiudere la cessione del francese. Il Milan e la Roma sono da tempo le due società pronte ad accoglierlo, ma nessuno si vuole spingere fino ai 25 milioni richiesti dalla Fiorentina. I rossoneri offrono Biglia per abbassare il prezzo, i giallorossi vorrebbero coinvolgere Defrel. La viola nicchia, punta solo sul piano economico. E Veretout spera che alla fine sia il Milan a spuntarla.

Intanto stasera saranno in America anche Federico Chiesa e Nikola Milenkovic. Come loro, anche Rocco Commisso raggiungerà la squadra. Troppo forte la tentazione di avere la comitiva viola nel suo continente per non stare a contatto diretto. Il presidente parlerà con Chiesa, gli spiegherà quanto la sua figura sia centrale nel progetto viola. Nel corso della serata se ne saprà di più. E magari da Milano arriveranno segnali da Pradè che informerà sull’esito della cessione di Veretout. Un passaggio necessario per far entrare nel vivo il calciomercato viola.