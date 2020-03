C’è l’accordo, si recupera nel weekend. Ecco quando si giocherà Udinese-Fiorentina

Secondo qunanto riporta la GazzettadelloSport, la Lega ha deciso per il recupero in questo weekend delle partite di campionato rinviate negli scorsi giorni, con Udinese-Fiorentina domenica 8 Marzo alle 20:45 , e scivolamento delle altre giornate di Serie A, con inserimento del penultimo turno tra il 12 e il 14 maggio, in modo da rispettare la chiusura del 24 maggio. E’ questa l’intesa raggiunta da Figc e Lega e portata nel consiglio straordinario di Lega, tenutosi nel pomeriggio dopo l’emergenza del coronavirus e le relative polemiche. Chiaramente la decisione delle istituzioni sportive presuppone che lunedì cessi il divieto di apertura delle manifestazioni sportive al pubblico, in vigore fino alla mezzanotte di domenica, Juve-Inter posticipata quindi a lunedì verrà giocata regolarmente a porte aperte.