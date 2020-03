Calamai: “Fiorentina, tre grandi colpi e nuovo modulo. Castrovilli? Resta e cambia ruolo”

Luca Calamai, giornalista La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “I tre grandi colpi estivi della Fiorentina saranno difensore centrale, regista e attaccante da venti gol. L’idea è costruire la spina dorsale della squadra seguendo il 4-3-1-2 o 4-3-2-1 come modulo. Gli interni di centrocampo titolari saranno Amrabat e Duncan. Castrovilli, che non ha nessuna intenzione di andarsene, invece avanzerà di posizione. Chiesa? La Fiorentina non ha la certezza assoluta che voglia rimanere, ma sono sicuro che rispetto all’estate siano cambiate molte cose”.