Calamai: “Avrei esonerato Montella dopo Cagliari. Pedro? Errore gravissimo”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Non avrei confermato Montella in estate. Lo avrei esonerato dopo Cagliari. La Fiorentina è senz’anima e senza identità. Non sarà facile scegliere l’allenatore giusto. Mi dispiace per Commisso, mi ha intenerito perché sta incontrando solo problemi. Chiesa? Montella aveva capito tutto. Chiesa, Ribery e Boateng mai in doppia cifra, Vlahovic zero gol in Serie A a settembre, chi segna? Montella ha provato a trasformare Chiesa in Mertens, ma non ci è riuscito, è stato un autogol. La Fiorentina ha sbagliato il mercato in maniera clamorosa. Ho pensato che Pedro potesse essere il titolare, ma in questo momento non può giocare. Chi l’ha scelto, ha commesso un errore gravissimo. Se non trovi il centrocampista e sbagli l’allenatore, ci sono tutti i crismi per soffrire fino alla fine.