Bucciantini: “Italiano? Se non parli non parli. Cabral, è il tuo 3° tempo”

Non conferenza di Italiano? Non esprimo un rammarico se ogni tanto un allenatore salta una conferenza stampa, ma non mi piace che venga veicolato il messaggio che c'è un malessere verso la stampa e l'ambiente. Posso capire che tu non voglia continuamente andare in sala stampa, ma se non parli, non parli. Perché un giornale deve pubblicare una conferenza a cui non ha partecipato? La società vive male una dialettica con la stampa? Lo reputo ingrato e mortificante verso i giornalisti. Se non partecipo ad una conferenza, non ne scrivo, non ne parlo. Ogni tanto la stampa dovrebbe fare così.