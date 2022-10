De Magistris: “Sbalordito dalla scelta di non fare conferenza. E da Zurkowski”

Niente risposte alle domande della stampa per Italiano

Redazione VN

L'ex campione della pallanuoto Gianni De Magistris, ospite degli studi di Radio Bruno, ha espresso la sua opinione sui temi d'attualità in casa Fiorentina:

"Quando ho letto la formazione del Lecce mi sono messo a ridere, non ne conoscevo uno tranne Strefezza. Eppure abbiamo rischiato di perdere. Non mi piace come gioca l'Inter, ma devo dire che non mi aspettavo una ripresa del genere da parte dei nerazzurri. Se guardo alla parte bassa della classifica? Non scherziamo..."

Zurkowski — "Vorrei chiedere conto anche io del perché non giochi mai. Lui che non gioca e Barak che non è lo stesso di Verona. Le scelte mi sembra che vadano considerate a 360°, magari si comporta male in allenamento, litiga con i compagni? Tutti hanno avuto un'occasione, tranne lui: o non lo vede, o c'è qualcosa che non sappiamo".

Clima teso — "Rimango basito dalla scelta di non fare una conferenza stampa come si deve. Cos'è, dobbiamo dire che la Fiorentina sta strabiliando quando non è vero? Mi sembra poi che Italiano sia un allenatore aziendalista, che non vada sopra le righe. Commisso non è più lo stesso Commisso dei primi tempi, usa termini come vivacchiare invece di parlare delle risorse illimitate di cui dispone. Essere permaloso è una cosa personale, ma un presidente deve essere in grado di assorbire. Io fra dieci anni non credo che ricorderò un acquisto di Barone e Pradè, e quindi di Commisso".