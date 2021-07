Bucchioni: “Tutto subito è impossibile. Vlahovic vuole giocare la Champions”

Enzo Bucchioni ha parlato della splendida stagione di Italiano, della vicenda Antognoni e la situazione rinnovi di Vlahovic e Milenkovic.

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, in particolare di Vincenzo Italiano, Antognoni e della situazione rinnovi per Vlahovic e Milenkovic: