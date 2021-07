I tedeschi sono arrivati in Trentino per affrontare i viola

Come vediamo nelle foto scattate direttamente in Val di Fassa, l'Ostermunchen, formazione di dilettanti tedesca, ha raggiunto Moena per affrontare, a partire dalle ore 17, la Fiorentina in amichevole. I colori sociali sono il giallo e il nero.