Calamai: “Italiano mi ricorda Zeman. Vlahovic vero leader, in campo è una radio”

Luca Calamai è intervenuto parlando della situazione che si respira nell'aria in casa Fiorentina, spendendo bellissime parole su Italiano.

Sul mister: "Da un punto di vista calcistico è come Zeman. E' uno che ferma il gioco durante la partita e ti spiega come passare il pallone nel modo corretto, per rubare un tempo di gioco agli avversari. Però c'è un problema, bisogna che ci credono tutti, perché difendendo così alti ognuno deve rimanere concentrato senza perdersi. Ci vedo il primo Montella. Poi questi allenamenti sono anche divertenti, smorza alcuni momenti con delle battute, poi però spiega situazioni di gioco. Ricordiamoci che Italiano nello Spezia è stato l'allenatore che ha fatto giocare più giocatori in tutto il campionato, ma questo perché chi non si allena come vuole lui, la settimana dopo non gioca, anche se alla giornata precedente ha fatto 3 gol. Mi piace moltissimo quello che sta trasmettendo."