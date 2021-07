La Fiorentina va a lezione di 4-3-3: Italiano non fa sconti

La Fiorentina è a lezione di 4-3-3. Mister Italiano non fa sconti a nessuno e oggi c'è la prima verifica

Il ritiro della Fiorentina a Moena è entrato nel vivo. Mister Italiano sta lavorando su vari aspetti, per far capire ai propri giocatori la sua idea di gioco. La Fiorentina, infatti sembra essere a lezione di 4-3-3 e Italiano non sembra voler afre sconti a nessuno.

Pressing, velocità e precisione. Come riportato dal Corriere dello Sport, queste sono le parole d'ordine del modulo cardine dell'idea di calcio dell'ex allenatore dello Spezia. Giocatori sempre propensi all'attacco, guai a chi ha timore di spingere un po' di più. Nella squadra di Italiano non c'è spazio per timore o pigrizia. La Fiorentina viene martellata da allenamenti intensi e continui. Senza sosta. Così da arrivare il 22 agosto con tutte le basi pronte per l'inizio del campionato. Oggi pomeriggio ci sarà la prima amichevole contro l'Ostermunchen ma per Italiano è tutto fuorché una partita amichevole. Fin da oggi bisogna vedere i risultati del lavoro svolto, sennò bisognerà riniziare da capo cin le lezioni e il prof Vicienzo Italiano non sarà tanto clemente.