Tifosi Spezia a Moena, Italiano non si sottrae: “Sottopagato per due anni”

In Liguria ce l'hanno ancora con Mister Italiano, che però non ha nessuna voglia di farsi apostrofare in certi termini

Redazione VN

La Nazione riporta di un acceso confronto che si è tenuto ieri pomeriggio a Moena, con protagonisti alcuni tifosi dello Spezia in Val di Fassa e il tecnico viola Vincenzo Italiano, accusato con parole forti di aver lasciato gli Aquilotti per poco più di 100mila euro. L'allenatore non ha accettato le critiche, e ha ribadito di aver allenato in Liguria sottopagato per due anni. La rete che separa il terreno di gioco dagli spalti ha evitato ulteriori sviluppi.